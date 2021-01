Wariant brytyjski koronawirusa. W Polsce potwierdzono drugi przypadek

W ubiegłym tygodniu na zlecenie ministra zdrowia w Polsce rozpoczęto uruchamianie monitoringu zmienności wirusa SARS-CoV-2.

- W ramach badań, które prowadzimy nad mutacjami wirusa obecnymi w Polsce wczoraj otrzymałem informację o drugim przypadku osoby zakażonej mutacją brytyjską - powiedział w środę na konferencji prasowej Adam Niedzielski.

- Była to osoba zupełnie niezwiązana z podróżami czy z osobami, które podróżowały do Wielkiej Brytanii, co wskazuje, że mamy tę obecność wirusa już nie tylko bezpośrednio transmitowaną poprzez przyjazd osób czy styk z tymi osobami bezpośredni, ale po prostu ten wirus, trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, jest obecny - dodał.