Koronawirus dr Paweł Grzesiowski: Nie ma koncepcji jak otwierać gospodarkę

Od 1 lutego - w reżimie sanitarnym - zostaną otwarte galerie handlowe, muzea i galerie sztuki. Zamknięte będą nadal m.in. hotele, restauracje i siłownie.

Według dr Grzesiowskiego decyzje rządu pozorują otwieranie gospodarki.

- To jest niepokojące, bo wygląda na to, że na razie nie ma koncepcji jak otwierać dalej gospodarkę. A moim zdaniem to jest możliwe - mówił. Zdaniem dr Grzesiowskiego można byłoby rozpocząć opracowywanie protokołów sanitarnych i otwieranie w reżimie sanitarnym kolejnych działów gospodarki.

Dr Grzesiowski pytał też dlaczego rząd wcześniej zamknął galerie handlowe skoro teraz stwierdza, że nie są one istotnym czynnikiem wzrostu zakażeń.