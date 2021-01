UE chce dzielić się nadwyżkami szczepionek przeciw COVID-19

Do tej pory Unia Europejska, w której mieszka ok. 450 mln ludzi, zamówiła od sześciu firm blisko 2,3 mld dawek szczepionki przeciw COVID-19. Jak dotąd do użytku na terenie UE zatwierdzono preparaty firm Pfizer/BioNTech i Moderna, które wymagają podania dwóch dawek.

- Pracujemy z krajami członkowskimi nad zaproponowaniem europejskiego mechanizmu dzielenia się szczepionkami poza naszymi granicami - powiedziała komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides.

Dodała, że dzięki unijnemu mechanizmowi szczepionki dotarłyby do biedniejszych krajów "zanim COVAX w pełni zacznie działać". Komisarz odniosła się przy tym do programu współkierowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), którego celem jest zapewnienie "sprawiedliwego i równego" dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 dla wszystkich państw świata.