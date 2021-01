Kierwiński: Szczepienia aktorów? To nie jest wielka afera, ale niezręczność Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Nie podoba mi się wpychanie bez kolejki. Wydawało się, że jest to akcja promująca szczepienia. To nie jest jednak wielka afera, to raczej wielka niezręczność. Aferą jest tempo szczepień - ocenił Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, komentując szczepienia osób spoza tzw. grupy zero w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.