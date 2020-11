Hiszpańskie badanie: Dzieci prawie nie zarażają koronawirusem dorosłych

Nowe badanie, przeprowadzone przez szpital Vall d’Hebron w Barcelonie, wykazało, że tylko 8 procent dzieci, które były pacjentami placówki i u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, przekazało go któremuś z członków rodziny - informuje „El País”. Zdaniem gazety może to wyjaśniać, dlaczego wskaźniki infekcji w szkołach nie wzrosły znacząco po ich ponownym otwarciu we wrześniu.

Poniżej dalsza część artykułu