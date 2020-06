W Brazylii zmarło ponad 35 tysięcy osób

W Brazylii z powodu COVID-19 zmarło ponad 35 tysięcy osób. Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych. W USA zarejestrowano ponad milion 965 tysięcy zachorowań, a w Brazylii ponad 646 tysięcy.

Tymczasem prezydent Jair Bolsonaro oznajmił, że kraj może opuścić Światową Organizację Zdrowia.

"Stany Zjednoczone opuściły WHO. Myślimy, że jeżeli ta organizacja nie przestanie kierować się ideologicznymi przesłankami, to w przyszłości my też możemy ją opuścić. Nie potrzebujemy ludzi z zagranicy, którzy będą nam doradzać, co mamy robić z naszym zdrowiem" - powiedział Bolsonaro.