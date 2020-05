Eksperci: Wielka Brytania ryzykuje utratę kontroli nad epidemią

Ale czterech członków brytyjskiej Naukowej Grupy Doradczej ds. Sytuacji Kryzysowych (SAGE) oceniło łagodzenie restrykcji jako przedwczesne, ponieważ śledzenia nie został przetestowany i jest mało prawdopodobne, aby poradził sobie z liczbą zakażonych. Codziennie na Wyspach przybywa 1,5-2,5 tys. przypadków koronawirusa.

John Edmunds z London School of Hygiene & Tropical Medicine, członek SAGE, powiedział, że odmrażanie jest ryzykowne. - Tropienie i śledzenie uruchomiono dopiero przedwczoraj, więc nie możemy być jeszcze pewni, że działa to skutecznie, a mimo to kontynuujemy i wprowadzamy te zmiany - powiedział w Sky News. - Myślę, że to dość niebezpieczne - dodał.

Naukowiec ocenił, że przy obecnym poziomie infekcji doprowadzi to do wielu kolejnych przypadków i większej liczby zgonów. Trzej inni członkowie SAGE oraz burmistrz Londynu Sadiq Khan również wyrazili zaniepokojenie.

W odpowiedzi Jonathan Van-Tam, zastępca naczelnego lekarza Anglii, zgodził się, że Wielka Brytania znajduje się w bardzo niebezpiecznym momencie i zaznaczył, że łagodzenie obostrzeń nie doprowadzi do wzrostu liczby zakażeń tylko wtedy, gdy system śledzenia będzie działał sprawnie, a obywatele będą przestrzegać zasad dystansu społecznego.

Van-Tam dodał, że ponad 50 członków SAGE, w tym eksperci, naukowcy i lekarze, często ma odmienne opinie, ale wszyscy zgodzili się, że łagodzenie musi być niezwykle powolne i ostrożne.

Członek SAGE Peter Horby powiedział, że następne trzy tygodnie będą kluczowe. - Powrót do sytuacji, w której ponownie stracilibyśmy kontrolę, jest znacznie gorszy niż kolejny tydzień lub dwa obostrzeń - stwierdził.