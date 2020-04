Maski do nurkowania mogą pomóc medykom

Przeznaczone do nurkowania maski Easybreath SUBEA firmy Decathlon można w prosty sposób przerobić na bardzo skuteczna? maskę ochronna? dla personelu medycznego lub wentylatorowy aparat wspomagający oddychanie pacjentów. Podobne rozwiązania przetestowano już i wdrożono z dobrym skutkiem we Włoszech, Czechach, Francji i USA.

- Wystarczy wydrukować w technologii 3D adapter, do kto´rego pracownicy medyczni dołączą filtry medyczne - wyjaśnia Ilirjan Osmanaj, koordynator współpracy z partnerami akcji. - Dzięki specjalnej aplikacji print4medic koordynujemy zgłoszenia i prace? wszystkich che?tnych do zaangażowania się drukarzy 3D.

W ciągu ostatnich trzech tygodni do placówek ochrony zdrowia przekazano kilka tysięcy masek. Część została dostarczona przez Decathlon, ale wiele masek przekazali bezpośrednio do szpitali i stacji pogotowia indywidualni darczyńcy. Organizatorzy akcji #MaskaDlaMedyka szacują, że w re?kach Polaków znajduje się ponad 300 tysięcy takich masek. Ich właściciele mogą dziś uratować wiele ludzkich istnień, przekazując je do placówek medycznych.