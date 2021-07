Chiny budują silosy rakietowe. Zaniepokojenie USA

W raporcie Amerykańskiej Federacji Naukowców (AFS) pojawiły się zdjęcia satelitarne ukazujące nowe silosy rakietowe budowane w pobliżu Hami we wschodniej części Sinciangu.

Raport pojawił się tygodnie po innym, który dotyczył budowy około 120 silosów rakietowych w Yumen, pustynnym obszarze kilkaset kilometrów na zachód od Sinciangu.

- Drugi raz w ciągu dwóch miesięcy opinia publiczna odkryła to, co mówiliśmy przez cały czas o rosnącym zagrożeniu, przed jakim stoi świat i o zasłonie tajemnicy, która go otacza - przekazało Dowództwo Strategiczne USA.

Departament Stanu na początku lipca nazwał budowę broni jądrowej w Chinach niepokojącą. W ocenie Amerykanów wygląda na to, że Pekin odchodzi od dziesięcioleci strategii nuklearnej opartej na minimalnym odstraszaniu. Wezwano Chiny do podjęcia współpracy "w zakresie praktycznych środków zmniejszających ryzyko destabilizujących wyścigów zbrojeń".

Republikański kongresmen Mike Turner, członek podkomisji ds. sił strategicznych w Izbie Reprezentantów, powiedział, że rozbudowa broni jądrowej w Chinach jest "bezprecedensowa" i jasno pokazała, że Chiny "rozmieszczają broń jądrową, aby zagrozić Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom".

Zapowiedział, że odmowa ze strony Chiny negocjacji w sprawie kontroli zbrojeń "powinna być powodem do niepokoju i potępienia przez wszystkie odpowiedzialne narody."

W raporcie Pentagonu z 2020 roku chińskie zasoby głowic nuklearnych oszacowano na "200 sztuk". Stwierdzono, że w miarę rozbudowy i modernizacji sił przez Pekin ich liczba może się co najmniej podwoić. Analitycy twierdzą, że Stany Zjednoczone mają około 3800 głowic, a według danych Departamentu Stanu na dzień 1 marca rozmieszczonych było 1357 z nich.

Waszyngton wielokrotnie wzywał Chiny do przyłączenia się do traktatu o kontroli zbrojeń.