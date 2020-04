Ministerstwo Finansów: deficyt poszybuje do 8,4 proc. PKB

Rada Ministrów przyjęła we wtorek „Program konwergencji. Aktualizacja 2020" – podało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Do 30 kwietnia zostanie on przekazany Komisji Europejskiej i Radzie UE.

W związku tym w całym 2020 r. PKB obniżyć się ma o 3,4 proc., co będzie pierwszym spadkiem od początku lat 90. Spadek zanotuje konsumpcja prywatna (o 3 proc. rok do roku), inwestycje (o 11,4 proc.), zwłaszcza te poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, oraz eksport (o 7 proc.) i import (o 9,7 proc.).

Sytuacja makroekonomiczna wpłynie negatywnie na poziom dochodów podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (a spadki będą większe niż wynikałoby to proporcjonalnego zmniejszenia się baz podatkowych). W szczególności pogorszenie wpływów podatkowych, w stosunku do 2019 r., przewiduje się w podatku VAT oraz podatkach dochodowych, tj. CIT oraz PIT w części związanej z działalnością gospodarczą.

Poziom wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. zdeterminowany będzie z kolei przede wszystkim przez skalę pomocy kierowanej w Tarczy antykryzysowej do przedsiębiorstw w celu podtrzymania aktywności biznesowej oraz w celu wsparcia rynku pracy. Połączony efekt działań w reakcji na epidemię, a także ubytku dochodów podatkowych doprowadzi w 2020 r. do znaczącego pogorszenia wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wzrostu długu sektora – ocenia resort. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 0,7 proc. PKB z 2019 r. do 8,4 proc. PKB w 2020 r, a dług sektora w 2020 r. zwiększy się z kolei do 55,2 proc. PKB z 46 proc. w 2019 r. – szacuje resort finansów.