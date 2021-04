Budżet znowu zaczął się zadłużać

W styczniu zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 7,9 mld zł, ale już w lutym wzrosło o 32,6 mld zł, a w marcu (wstępne dane) o kolejne 9,5 mld zł – podał we wtorek resort finansów. W efekcie po trzech miesiącach tego roku wynosi ono już 1,31 bln zł. To 9,2 proc. więcej niż rok temu.

– Nie sądzę, by nagle okazało się, że konieczne są dodatkowe pieniądze na walkę z pandemią, a deficyt w finansach publicznych miałby przekroczyć zaplanowane poziomy – komentuje Dawid Pachucki, ekonomista ING Banku Śląskiego. – Duży wzrost zadłużenia w lutym i marcu wynika z sezonowości finansowania potrzeb pożyczkowych. Zwykle są one w większym stopniu realizowane na początku roku – wyjaśnia.

Warto tu dodać, że spora część wzrostu tegorocznego zadłużenia to pożyczka z Unii Europejskiej. W ramach mechanizmu SURE „dostaliśmy" w tym roku już 19,3 mld zł, a od początku jego uruchomienia 23,8 mld zł. Instrument SURE to unijna pomoc finansowa dla tych państw członkowskich, które doświadczają poważnych problemów gospodarczych. Ma on finansować głównie rozwiązania służące ochronie pracowników i samozatrudnionych przed utratą dochodów i zatrudniania.