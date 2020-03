Budżet bez deficytu trafi do prezydenta

Ustawa zakłada, że budżet ma być zrównoważony, to znaczy, dochody i wydatki wynosić mają po ok. 435,3 mld zł. Tymczasem już dziś wiadomo, że wiele zapisów tej ustawy jest nieaktualnych, a w budżecie i finansach publicznych pojawi się duży deficyt. Tylko przyjęta przez rząd tarcza antykryzysowa to wydatki (budżetu i innych funduszy celowych) na ok. 67 mld zł (ok. 3 proc. PKB). Większość tych wydatków ma być finansowana z emisji obligacji Skarbu Państwa oraz obligacji BGK.