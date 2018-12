Czterech oskarżonych w aferze Panama Papers

Nowojorska prokuratura postawiła zarzuty czterem osobom powiązanym z panamską kancelarią Mossack Fonseca, która stworzyła system tajnych kont i spółek-wydmuszek pozwalający jej klientom ukrywać majątki i uchylać się od płacenia podatków.

- Cała czwórka poszła bardzo daleko, by ominąć amerykańskie prawa podatkowe i zwiększyć bogactwo swoich klientów. Teraz ich międzynarodowy mechanizm podatkowy już nie istnieje a oskarżonym grozi wiele lat w więzieniu – stwierdził amerykański prokurator Geoffrey Berman.

Oskarżeni w tej sprawie zostali: Ramos Owens, panamski prawnik, który pracował dla kancelarii Mossack Fonseca, Dirk Brauer, zarządzający aktywami spółki zależnej Mossack Fonseca, Richard Gaffey, amerykański księgowy powiązany z tą kancelarią oraz Harald Joachim von Der Goltz, 81-letni obywatel Niemiec będący klientem Mossack Fonseca. Von Der Goltz został oskarżony o to, że ukrywał dziesiątki milionów dolarów w spółkach założonych przez kancelarię Mossack Fonseca i kłamliwie utrzymywał, że ten majątek należy do jego gwatemalskiej matki. Został on aresztowany w poniedziałek w Londynie. Idąc jego śladem, amerykańscy śledczy trafili na trop Gaffeya, którego aresztowano w Massachusetts. Jest on również oskarżony o pomoc innemu klientowi kancelarii w uchylaniu się od płacenia podatków. Brauer został niedawno aresztowany w Paryżu a Owens ukrywa się przed śledczymi.

W zeszłym tygodniu niemieccy prokuratorzy i funkcjonariusze skarbówki dokonali wielkiego przeszukania siedziby Deutsche Banku we Frankfurcie. Akcja ta również miała związek z działalnością kancelarii Mossack Fonseca.