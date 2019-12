Europarlamentarzyści porzucają Partię Brexitu

Annunziata Rees-Mogg, siostra Jacoba Rees-Mogga, wpływowego członka Partii Konserwatywnej, a także Lance Forman i Lucy Harris mają dziś jeszcze ogłosić decyzję o opuszczeniu szeregów Partii Brexitu.

Cała trójka ma wezwać wyborców do głosowania na torysów w nadchodzących wyborach do Izby Gmin, by "brexit się dokonał".

- Potrzebujemy silnego, wspierającego wyjście z UE rządu, który przeprowadziłby brexit poparty przez 17,4 mln wyborców - mówi Annunziata Rees-Mogg nawiązując do wyników referendum ws. brexitu z 2016 roku.

- Konserwatyści są jedyną opcją dla zwolenników brexitu i demokratów - dodaje.

Nigel Farage, lider Partii Brexitu przyznał, że jest rozczarowany decyzją europosłów.

- Jesteśmy rozczarowani, że nasi europosłowie nie rozumieją, że pomagamy Partii Konserwatywnej nie ponieść dużych strat na rzecz Liberalnych Demokratów na południu i południowym-zachodzie Anglii - oświadczył Farage. Wcześniej Partia Brexitu podjęła decyzję, by nie wystawiać w wyborach do Izby Gmin kandydatów w okręgach, w których torysi zdobyli mandaty w wyborach z 2017 roku.

Rzecznik Partii Brexitu zwraca również uwagę, że Annunziata Rees-Mogg jest siostrą członka gabinetu Borisa Johnsona. Kolejny z odchodzących z partii europosłów ma być "osobistym przyjacielem Borisa Johnsona i Michaela Gove (członek rządu Johnsona - red.)".

Z Partią Brexitu pożegnał się też europoseł John Longworth usunięty z ugrupowania za "powtarzające się podważanie" strategii wyborczej ugrupowania.

Longworth apelował o wystawienie przez Partię Brexitu kandydatów jedynie w 20-30 okręgach wyborczych.