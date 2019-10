Boris Johnson: Ta umowa uleczy nasz kraj

- Mam pełną wiarę w tę izbę i jestem przekonany, że wybierze najlepiej dla nas, biorąc pod uwagę nasze najlepsze tradycje - powiedział premier Wielkiej Brytanii.

Dalsze opóźnianie brexitu jest bezsensowne i bardzo kosztowne, mówił Johnson. - Wielokrotnie w historii byliśmy traktowani jako, czarna owca. Oto chwila, by wreszcie zakończyć wieloletnie spory. Więc teraz, apeluję, jako demokraci zjednoczmy się wokół nowej propozycji. Poprzyjmy umowę, która jest w stanie uleczyć ten kraj.

Premier poświęcił dużo czasu, by zapewnić, że jego umowa nie narusza Porozumienia Wielkopiątkowego i nie doprowadza do faktycznego podziału Zjednoczonego Królestwa, co zarzucają mu krytycy.