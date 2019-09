Boris Johnson trzyma się planu. Nie chce opóźnienia brexitu

Wczoraj Minister Pracy i Emerytur Amber Rudd odeszła z gabinetu i Partii Konserwatywnej, mówiąc, że nie może „trwać w rządzie”, podczas gdy „lojalni umiarkowani konserwatyści zostają usunięci z partii".

Nie osłabiło to determinacji Borisa Johnsona. Premier Wielkiej Brytanii nadal "trzyma się planu" w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Johnson wielokrotnie podkreślał, że do brexitu dojdzie 31 października, bez względu na to, czy do tego czasu uda się osiągnąć porozumienie z Brukselą.