Rząd Johnsona zwiększa wydatki. "Czyszczenie pokładów przed brexitem"

W "Daily Telegraph" Javid wyjaśnia, że wzrost wydatków budżetowych, który ma przedstawić na forum Izby Gmin w przyszłym tygodniu, jest "oczyszczaniem pokładu" przed brexitem, do którego ma dojść 31 października.

"Minęło pięć tygodni odkąd ta administracja objęła stanowiska. Osiągnęliśmy już bardzo wiele. Ale wciąż jest wiele do zrobienia. Przyszły tydzień będzie pierwszym krokiem na drodze do zbudowania świetlanej przyszłości dla kraju" - podsumowuje Javid.

"Musimy skupić się na tym, by być pewnym, że jesteśmy gotowi opuścić Unię 31 października, niezależnie od tego co się stanie. Więc przyszłotygodniowa runda wydatków będzie miała na celu oczyszczenie pokładu, abyśmy mogli skupić się na brexicie" - podkreśla Javid.

"Ale to tylko pierwszy krok. Musimy także podjąć działania, aby wesprzeć nasze kluczowe służby publiczne" - dodaje.

Javid podkreśla następnie, że najważniejszym zadaniem dla rządu jest obecnie przeprowadzenie brexitu do 31 października.

Javid zaznaczył przy tym, że "jednocześnie jest kluczowe, abyśmy ograniczali się do wykorzystania środków, którymi dysponujemy".

"Dzięki ciężkiej pracy Brytyjczyków w ostatniej dekadzie, możemy pozwolić sobie na wydanie więcej na to, co dla obywateli jest priorytetem, nie łamiąc zasad dotyczących tego, jak rząd powinien wydawać pieniądze" - napisał Javid w "Daily Telegraph" zapowiadając, że rząd zwiększy wydatki na "szkoły, szpitale i policję".

Jednak Sky News zwraca uwagę, że zapowiedź skierowania dodatkowych funduszy na system edukacji, system opieki zdrowotnej i policję, może być sygnałem, że rząd przygotowuje się do przedterminowych wyborów.

Sam Johnson deklarował, że niezależnie od okoliczności Wielka Brytania nie zdecyduje się na przywrócenie granicy w Irlandii Północnej. Tymczasem lider opozycji Jeremy Corbyn chce zablokować twardy brexit przez przegłosowanie wotum nieufności wobec rządu Borisa Johnsona i jednoczesne wybranie go na fotel premiera rządu tymczasowego, który miałby doprowadzić do przedterminowych wyborów.

Przedstawiciele UE twierdzą też, że obecnie nie ma podstaw do "znaczącej dyskusji" z Wielką Brytanią o brexicie.

- Jest jasne, że Wielka Brytania nie ma innego planu. Nie ma woli negocjacji, co wymagałoby planu - dodał.

Frost pojechał do Brukseli z przekazem, że Wielka Brytania "wyjdzie z UE 31 października bez względu na okoliczności".

Po tym jak Johnson zastąpił Theresę May na stanowisku premiera z rządu odeszli m.in. kanclerz skarbu Philip Hammond i minister sprawiedliwości David Gauke. Ten pierwszy ma stać na czele wewnętrznej opozycji wobec Johnsona, która przygotowuje plan przeciwstawienia się własnemu rządowi, jeśli ten będzie zmierzać do twardego brexitu. W takim wypadku - zdaniem brytyjskich mediów - możliwe jest nawet, że kilkunastu torysów zagłosuje za wotum nieufności wobec własnego rządu.

Boris Johnson wielokrotnie zapowiadał, że jako premier Wielkiej Brytanii na pewno doprowadzi do brexitu do 31 października. Johnson jest przekonany, że uda mu się wynegocjować nową umowę ws. brexitu z UE, ponieważ umowa wynegocjowana przez Theresę May jest "martwa". Johnson zadeklarował też, że jest gotów przeprowadzić tzw. twardy brexit - czyli brexit bez umowy.

Do zmiany premiera na Wyspach doszło po tym, jak w związku z impasem ws. brexitu, spowodowanym trzykrotnym odrzuceniem przez Izbę Gmin umowy wynegocjowanej z UE przez Theresę May, Bruksela musiała opóźnić datę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii (pierwotnie miało do tego dojść 29 marca) - najpierw na 12 kwietnia/22 maja, a potem na 31 października.

W tzw. głosowaniach orientacyjnych przeprowadzonych w Izbie Gmin żadne z rozwiązań impasu, alternatywnych wobec umowy Theresy May, nie zdobyło większości. Najbliżej większości była propozycja wejścia przez Wielką Brytanię w unię celną z UE po brexicie.

Umowa wynegocjowana przez May była za każdym razem odrzucana m.in. głosami części posłów Partii Konserwatywnej i popierającej rząd Demokratycznej Partii Unionistycznej. Powodem sprzeciwu polityków partii rządzącej wobec umowy brexitowej wynegocjowanej przez szefową rządu jest zawarty w niej mechanizm tzw. backstopu, czyli tymczasowe pozostanie przez Wielką Brytanię w unii celnej z UE, aby uniknąć odtworzenia regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną, co stałoby w sprzeczności z postanowieniami tzw. porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej.

W związku z drugim przełożeniem daty brexitu na Wyspach musiały odbyć się wybory do PE, które wygrała Partia Brexitu Nigela Farage'a, a torysi ponieśli w nich największą porażkę w wyborach powszechnych w swojej historii.

May podała się do dymisji 7 czerwca. Premierem Wielkiej Brytanii była od 2016 roku, od czasu referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z UE, po którym do dymisji podał się David Cameron.

Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z UE w referendum z 23 czerwca 2016 roku. Za wyjściem z Unii głosowało 51,89 proc. respondentów, przeciw - 48,11 proc. Zwolennicy pozostania w UE stanowili większość spośród głosujących w Szkocji (62 proc.) oraz Irlandii Północnej (56 proc.), a także na Gibraltarze (95,9 proc.).