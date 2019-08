Minister od twardego brexitu: Stanowisko UE nie leży w interesie Europy

Unia Europejska wydaje się odrzucać możliwość negocjowania z Wielką Brytanią nowej umowy dotyczącej brexitu - ocenił Michael Gove, członek gabinetu Borisa Johnsona odpowiedzialny za przygotowania do tzw. twardego brexitu, czyli wyjścia z UE bez umowy.

Według UE, brytyjskie żądania, by w nowej umowie brexitowej zabrakło zapisów dotyczących tzw. backstopu są nie do zaakceptowania. W poniedziałek negocjatorzy ze strony Unii powiedzieli, że obecnie nie ma podstaw do "merytorycznej dyskusji", a rozmowy wróciły do punktu sprzed trzech lat. Według jednego z dyplomatów UE, twardy brexit wydaje się być "głównym scenariuszem" rządu Borisa Johnsona. Poniżej dalsza część artykułu

- W tej chwili to Unia Europejska wydaje się mówić, że nie jest zainteresowana negocjacjami. Mówi po prostu: "nie, nie chcemy rozmawiać". Uważam, że to złe i smutne, to nie leży w interesie Europy - powiedział Michael Gove, odnosząc się do dyskusji o nowej umowie brexitowej. Odpowiedzialny za przygotowania do tzw. twardego brexitu polityk dodał, że w sprawie potrzebne jest nowe podejście, ale zastrzegł, że "dni dryfu" już się skończyły. Zapewnił, że 31 października to stanowczo ostateczny termin opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Premier Irlandii Leo Varadkar oświadczył, że umowa brexitowa, w tym mechanizm backstopu, nie mogą być renegocjowane.