Premier Irlandii: Twardy brexit może zjednoczyć Irlandie

Słowa premiera Leo Varadkara to reakcja na słowa nowego premiera Borisa Johnsona, który powiedział, że obecne porozumienie z Brukselą jest nie do przyjęcia. Następca Theresy May powiedział, że przygotowania do opuszczenia Unii Europejskiej bez porozumienia ma "najwyższy priorytet" w jego rządzie.

Napięcia wokół wycofania się z umowy opierają się na tzw. irlandzkim backstopie, mechanizmie zaplanowanym w celu zachowania jednolitego rynku i uniknięciu twardej granicy między Irlandią Północną a Irlandią.

Zdaniem Varadkara twardy brexit może oznaczać, że więcej osób z Irlandii Północnej będzie kwestionować swój związek z Anglią, Szkocją i Walią.

Premier Irlandii powiedział, że nie ma mowy o porozumieniu ws. brexitu bez poparcia ze strony jego kraju.