Sondaż: 35 proc. Brytyjczyków chce opóźnienia brexitu, 41 proc. - wyjścia bez umowy

Jedna czwarta Brytyjczyków zbojkotowałaby wybory do Parlamentu Europejskiego, jeśli w maju odbędą się one w Zjednoczonym Królestwie, po przełożeniu brexitu - wynika z sondażu Sky Data.

Nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (26 proc.) zapowiedziała zbojkotowanie ewentualnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdyby musiały się one w Wielkiej Brytanii odbyć. 47 procent pytanych potwierdziło udział w wyborach, a 17 procent przyznało, że niezależnie od daty brexitu i tak nie by nie głosowało.

Faktyczna frekwencja w ostatnich wyborach do europarlamentu w Wielkiej Brytanii wyniosła w 2014 roku 36 procent. Zwykle jednak więcej osób deklaruje, że do urn pójdzie, niż faktycznie to robi.

Jednak aż 43 procent ankietowanych oceniło, że będą niezadowoleni, jeśli wybory do PE się odbędą (30 procent wybrało odpowiedź "bardzo niezadowoleni". Zadowolenie z kolejnego głosowania wyraziło 28 procent ankietowanych, 23 procent "nie ma nic przeciwko temu".

W sondażu więcej osób wyraziło poparcie dla bezumownego brexitu, niż dla dalszego przedłużania obecności Wielkiej Brytanii w UE. Ankietowanym zadano pytanie, którą opcję z trzech by wybrali: wyjście ze Wspólnoty bez porozumienia, odkładanie brexitu związane z kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz akceptacja umowy wynegocjowanej przez Theresę May w Brukseli. W ankiecie zdecydowanie poległa premier - jej umowę poparło tylko 16 procent ankietowanych. 35 procent wybrało odwlekanie brexitu, ale największym powodzeniem cieszył się twardy brexit - opcję tę wybrało 41 procent pytanych.

Theresa May zwróciła się w liście do Donalda Tuska o opóźnienie brexitu do 30 czerwca 2019 r., aby dać posłom czas na uzgodnienie umowy o wycofaniu. Tusk jednak ma zaproponować przełożenie rozwodu Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnotą do 31 marca 2020 r.

Sky Data to sondaż z reprezentatywną w skali kraju próbą 1 295 klientów telewizji Sky, którym wysłano wiadomości SMS. Badanie przeprowadzono 5 kwietnia 2019 r.