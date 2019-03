Brexit: Siedem godzin rozmów. Donald Tusk: Theresa May zaakceptowała ofertę

- Odpowiedzialność cały czas spoczywa na stronie brytyjskiej - powiedział po spotkaniu z premier Theresą May szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Wielka Brytania nie wyjdzie z UE 29 marca. Unijni przywódcy zaoferowali jej kolejne daty na wyjście z politycznego kryzysu: 12 kwietnia i 22 maja.

Jeśli Izba Gmin przegłosuje w przyszłym tygodniu wynegocjowaną już kilka miesięcy umowę o wyjściu z UE, to Wielka Brytania ma dodatkowy czas na jej ratyfikację i wyjdzie z UE w sposób uporządkowany 22 maja. Jeśli umowa padnie po raz kolejny, to Wielka Brytania musi do 11 kwietnia poinformować, czy organizuje wybory do PE. Jeśli nie, to wychodzi z UE w sposób nieuporządkowany 12 kwietnia. Jeśli wybory zorganizuje, to wtedy UE odpowie propozycją przedłużenia brexitu na dłuższy czas. W kuluarach mówiło się o 9-12 miesiącach.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział po spotkaniu z Theresą May, że szefowa brytyjskiego rządu przyjęła ofertę pozostałych państw członkowskich UE.

- Cały ten wielomiesięczny niepokój co do przyszłości naszych relacji jest głównie spowodowany niezdolnością zbudowania jakiejś większości w Wielkiej Brytanii na rzecz jakiegoś konstruktywnego rozwiązania - powiedział Tusk.

Szef RE podkreślił, że przywódcy unijni wykazali się w tej kwestii cierpliwością i zrozumieniem.

Tusk dodał, że chciałby, by Brytyjczycy przystąpili do wyborów w maju oraz rozważyli wycofanie się z brexitu. Podkreślił jednocześnie, że szanse na to są bardzo małe. - Nie ukrywam, że bardzo by mi zależało, aby nasi przyjaciele po drugiej stronie kanału La Manche przemyśleli wszystkie możliwe opcje, bo one są wciąż na stole - powiedział.