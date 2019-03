Brexit: Theresa May ostrzega, że może nie być trzeciego głosowania w parlamencie

Theresa May

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zasygnalizowała, że w przyszłym tygodniu może nie odbyć się trzecie głosowania w sprawie jej umowy z Brukselą, jeśli do tego czasu rząd nie zdobędzie wystarczającego poparcia.

Porozumienie o wycofaniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostało już dwukrotnie odrzucone przez parlamentarzystów. Szefowa rządu Theresa May ma spróbować trzeci raz przekonać polityków do wypracowanego porozumienia.

Podczas wczorajszego szczytu UE w Brukseli przywódcy państw członkowskich przedłużyli termin wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, aby dać Londynowi czas na zakończenie trwającego impasu. W dzisiejszym liście do polityków May zasugerowała, że takie rozwiązanie może nie zostać wprowadzone w życie.

"Jeśli okaże się, że nie ma wystarczającego poparcia dla porozumienia lub propozycja ponownie zostanie odrzucona, możemy kolejny raz zwrócić się o przedłużenie brexitu przed 12 kwietnia, ale będzie to się wiązało z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego" - napisała premier Theresa May.