Szykuje się bunt w rządzie Theresy May. W poniedziałek próba sił?

Reporterzy tego dziennika zapewniają, że 11 ministrów, z którymi rozmawiali, potwierdziło, że wolą, by May zrobiła miejsce dla kogoś innego. Wysocy rangą urzędnicy najczęściej wskazują na jej zastępcę, Davida Lidingtona, jako osobę, która miałaby przejąć jej funkcje. Pewne poparcie mają również Michael Gove, czołowy zwolennik brexitu w referendum w 2016 roku, i minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt.

Na poniedziałkowym posiedzeniu gabinetu buntownicy mają zagrozić masową rezygnacją, jeśli May nie ustąpi. w prywatnych rozmowach telefonicznych ministrowie zgodnie przyznają, że May stała się "toksyczną" i "nieobliczalną" postacią - donosi „Sunday Times”.



W ostatnich miesiącach premier May zmaga się z coraz większą izolacją, zarówno w ojczyźnie, jak i w Brukseli. Dwukrotnie spaliły na panewce jej próby przepchnięcia przez parlament porozumienia zatwierdzonego przez UE.

Also, under our system, the whole cabinet could tell her to go and she could just say no. Which brings us back to where we were just a few days ago: are there cabinet members prepared to quit on Monday (as I said earlier, a couple may quit then to vote for Letwin motion)