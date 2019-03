Torysi dostali wolną rękę ws. głosowań alternatyw dla brexitu. W Partii Pracy dyscyplina

Po niedawnym głosowaniu, w którym rząd został pokonany w sprawie przeprowadzenia "orientacyjnych" głosowań, kiedy rozwiązanie to poparło 30 członków Partii Konserwatywnej, w tym trzej wiceministrowie, Richard Harrington, Alistair Burt i Steve Brine zrezygnowali z zajmowanych stanowisk.

Tym razem May chce uniknąć podobnych rezygnacji, tym bardziej, że już wcześniej zwracała uwagę, iż wyniki głosowania wyrażają wolę parlamentu, ale nie są dla rządu wiążące.

Parlamentarzyści zgłosili łącznie aż 16 opcji alternatyw dla porozumienia forsowanego przez Theresę May. Nie wiadomo na razie, które zostaną wybrane do głosowania przez spikera Johna Bercowa, jako mające szansę na uzyskanie poparcia. Szacuje się, że będzie ich około ośmiu.

Depending on the approval of today's Business of the House motion, here are the 16 #Brexit options the Speaker will be selecting from for the #IndicativeVotes held later today.



