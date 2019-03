18 dni do brexitu. May w obliczu kolejnej porażki

Theresa May

Brytyjska premier Theresa May prawdopodobnie ponownie przegra głosowanie w parlamencie w sprawie brexitu. Dwie główne frakcje eurosceptyków ostrzegły, że zagłosują przeciwko jej umowie z Brukselą.

Parlamentarzyści tłumaczą, że szefowa brytyjskiego rządu nie uzyskała ustępstw ze strony Unii Europejskiej.

Jutro Izba Gmin ma ponownie zagłosować nad wynegocjowaną przez Theresę May umową. W styczniu dokument został odrzucony stosunkiem głosów 202 do 432.

Posłowie Partii Konserwatywnej, którzy głosowali przeciwko tej umowie, protestowali w ten sposób przeciwko mechanizmowi tzw. backstopu - czyli tymczasowemu pozostaniu przez Wielką Brytanię w unii celnej, co miało umożliwić uniknięcie powstania regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną.

Jeśli jutro umowa zostanie ponownie odrzucona, w środę politycy będą głosować nad wyjściem z Unii Europejskiej bez porozumienia. Jeśli i ta opcja zostanie odrzucona, w czwartek zdecydują, czy nie opóźnić brexitu.

O braku poparcia dla umowy informują liderzy największych frakcji eurosceptyków - Nigel Dodds i Steve Baker.

Europejscy urzędnicy powiedzieli, że w weekend nie doszło do przełomu w rozmowach i wyrazili frustrację próbami May do uzyskania ustępstw na kilka tygodni przed wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty.