Theresa May apeluje o "honorowy kompromis" ws. brexitu

Na łamach "Sunday Telegraph" premier Theresa May apeluje do parlamentarzystów Izby Gmin o "honorowy kompromis" ws. brexitu.

Apel May poprzedza jej zwrócenie się do Izby Gmin po raz trzeci o przyjęcie wynegocjowanej przez nią umowy regulującej stosunki między Londynem a Brukselą po brexicie. Pierwsze dwa podejścia do przyjęcia umowy przez Izbę Gmin zakończyły się klęską May - parlamentarzyści (w tym wielu z jej partii) odrzucali go znaczną większością głosów 15 stycznia i 12 marca.

Teraz May ostrzega, że brak poparcia dla jej umowy oznacza, iż Wielka Brytania "nie wyjdzie z UE przez wiele miesięcy, jeśli w ogóle" z niej wyjdzie. Izba Gmin, po odrzuceniu umowy May 12 marca, zagłosowała 13 marca przeciw twardemu brexitowi (brexitowi bez umowy), a 14 marca - za opóźnieniem daty brexitu (zaplanowanego na 29 marca).

Trzecie głosowanie ws. umowy May odbędzie się w Izbie Gmin w nadchodzącym tygodniu. Jeśli parlament ją przyjmie, wówczas do brexitu miałoby dojść do 30 czerwca.

May podkreśla, że jeśli Izba Gmin przyjmie jej umowę wówczas opóźnienie brexitu będzie "krótkie". "To nie będzie idealne rozwiązanie - mogliśmy i powinniśmy opuścić UE 29 marca" - dodaje. "Alternatywa, jeśli parlament nie zgodzi się na porozumienie, będzie znacznie gorsza" - dodaje. Według May będzie "symbolem zbiorowej porażki brytyjskiego parlamentu", jeśli opóźnienie brexitu będzie oznaczało, że Wielka Brytania będzie musiała przeprowadzić wybory do Parlamentu Europejskiego, niemal trzy lata po referendum ws. wyjścia z UE.

May apeluje do posłów, by przestali "definiować się przez to, jak głosowali (ws. brexitu) w 2016 roku" i dodaje, że dziś trzeba "pragmatycznie zawrzeć honorowy kompromis niezbędny, aby uleczyć podziały w społeczeństwie i iść naprzód".

Decyzję ws. opóźnienia brexitu musi podjąć Unia Europejska. To Bruksela zdecyduje też o warunkach takiego opóźnienia.

Tymczasem lider opozycji, Jeremy Corbyn, pisze do parlamentarzystów zapraszając ich do rozmów ws. znalezienia ponadpartyjnego kompromisu ws. brexitowego impasu. Do rozmów Corbyn zaprosił lidera Liberalnych Demokratów Vince'a Cable'a, zastępcę przewodniczącej DUP Nigela Doddsa, przedstawiciela Szkockiej Partii Narodowej Iana Blackforda, przedstawicielkę Plaid Cymru Saville Roberts i parlamentarzystkę Zielonych, Caroline Lucas. W liście do nich pisze o szukaniu rozwiązania, które zakończy "niepewność i obawy", związane z fiaskiem negocjacji May ws. brexitu.