Szef MSZ Niemiec: Brytyjczycy odpowiedzialni za przyszłość Europy

Szef MSZ Niemiec Heiko Maas wezwał Wielką Brytanię do "zachowywania się poważnie" i znalezienia rozwiązania w kwestii brexitu. Maas podkreślił, że w tej kwestii na Wielkiej Brytanii ciąży duża odpowiedzialność.

We wpisie na Twitterze odnoszącym się do wywiadu udzielonego przez Maasa "Bildowi", szef MSZ Niemiec napisał, że "Na Theresie May i brytyjskim parlamencie ciąży duża odpowiedzialność za naszą przyszłość w Europie".

W wywiadzie dla Bilda Maas powiedział, że UE będzie "uważnie przyglądać się nowym pomysłom z jakimi wystąpią Brytyjczycy" w kwestii brexitu.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. 15 stycznia Izba Gmin odrzuciła jednak wynegocjowaną przez Theresę May umowę regulującą relacje między Londynem a Brukselą po brexicie. Oznacza to, że Wielka Brytania może opuścić UE bez umowy (twardy brexit), bądź starać się o przełożenie daty brexitu.