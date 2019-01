Francja przyspiesza przygotowania do twardego brexitu

Źródło w Pałacu Elizejskim informuje, że francuski rząd przyspiesza przygotowania do brexitu bez umowy, po tym jak Izba Gmin odrzuciła porozumienie wynegocjowane z UE przez Theresę May.

We wtorek wieczorem Izba Gmin, zdecydowaną większością głosów (432 "przeciw", 202 "za") odrzuciła porozumienie regulujące stosunki między UE a Wielką Brytanią po brexicie, które wcześniej wynegocjowała May.

Poniżej dalsza część artykułu

Odrzucenie umowy przez Izbę Gmin oznacza, że 29 marca może dojść do tzw. twardego brexitu, czyli brexitu bez porozumienia, który oznaczałby niemal całkowite zerwanie dotychczasowych relacji z UE przez Wielką Brytanię.

Politycy i ekonomiści ostrzegają, że twardy brexit może doprowadzić do chaosu i recesji na Wyspach, co z kolei może przełożyć się na sytuację gospodarczą państw UE (Wielka Brytania jest piątą gospodarką świata).

AFP informuje, że według źródła w Pałacu Elizejskim premier Francji spotka się w czwartek z najważniejszymi ministrami, z którymi będzie rozmawiać o przygotowaniach do tzw. twardego brexitu.

Dzień wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron mówił, że brexit bez umowy jest rozwiązaniem "przerażającym dla każdego".

Z kolei kanclerz Angela Merkel mówiła w środę, że wciąż jest czas na negocjacje ws. brexitu, ale dodała, że teraz ruch powinna wykonać premier Theresa May.

W środę wieczorem Izba Gmin będzie głosować nad wotum nieufności dla rządu May. Jeśli May przetrwa to głosowanie do poniedziałku ma przedstawić Izbie Gmin nowy plan ws. brexitu.