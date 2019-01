Farage do zwolenników: Przygotujcie się do drugiego referendum

- Musimy zmierzyć się z rzeczywistością - oświadczył były przewodniczący Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) na wiecu zwolenników bezwzględnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, nawet przy braku porozumienia (wiece takie odbywają się ostatnio regularnie w Londynie pod hasłem "Leave means leave" - czyli "Wyjście oznacza wyjście"). Według Farage'a zwolennicy brexitu muszą przygotować się na drugie referendum.

Farage spodziewa się drugiego referendum ws. brexitu po tym, jak 15 stycznia Theresa May zdecydowanie przegrała w Izbie Gmin głosowanie ws. wynegocjowanej przez siebie umowy brexitowej zdecydowaną większością głosów (202 do 435). Jednocześnie w Izbie Gmin nie ma zgody większości na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy (tzw. hard brexit). Farage spodziewa się, że oznacza to, iż na Wyspach dojdzie do drugiego referendum ws. brexitu.

- Nie spodziewajcie się, że druga strona nie będzie zorganizowana, nie spodziewajcie się, że nie będzie przygotowana - mówił o zwolennikach pozostania Wielkiej Brytanii w UE Farage.

- Nie sądźcie, że druga strona nie zebrała pieniędzy, nie stworzyła zespołów - oni to zrobili - przekonywał Farage.

- Kampania na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w UE jest dobrze zorganizowana - dodał.

Farage po głosowaniu w Izbie Gmin przegranym przez May mówił, że przy obecnym stanie prawnym Wielka Brytania opuści UE 29 marca "na zasadach WTO" (tzw. twardy brexit). Jednakże wkrótce zaczął przekonywać, iż jego zdaniem brexit się opóźni, a na Wyspach dojdzie do drugiego referendum.

Z dokumentu przygotowanego przez brytyjski rząd, a ujawnionego przez Politico wynika, że referendum ws. brexitu mogłoby się odbyć dopiero za ok. 12 miesięcy.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca.