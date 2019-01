Flaga UE na londyńskim niebie w sylwestra. "Świetny trolling"

Redaktor serwisu Buzzfeed, Alan White, zauważył, że "jeśli znajdzie lepszy przykład trollingu w 2019 roku, niż sylwestrowy pokaz fajerwerków w Londynie, to będzie zaskoczony".

Trolling - słowo pochodzące od angielskiego troll (łowienie na przynętę) oznacza zamierzone wpływanie na uczestników dyskusji w internecie w celu ośmieszania lub obrażania ich i wywoływania w ten sposób kłótni, m.in. przez prezentowanie kontrowersyjnych czy wręcz obraźliwych przekazów.

Redaktor Buzzfeeda "trollingiem" nazwał element pokazu fajerwerków, w czasie którego londyńskie Koło Millenijne wyglądało jak flaga Unii Europejskiej.

"The Independent" odnotowując ten fakt nazwał ten element pokazu "trollingiem na koszt zwolenników brexitu" (burmistrz Londynu, Sadiq Khan, był zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w UE.

2019 has barely begun and if I see a better act of trolling I'll be stunned. pic.twitter.com/cXpn5hLSrT — Alan White (@aljwhite) 1 stycznia 2019

Wielka Brytania formalnie powinna opuścić UE 29 marca 2019 roku. Wciąż jednak jest możliwe, że do brexitu nie dojdzie - w Izbie Gmin nie ma większości dla wynegocjowanej przez Theresę May umowy regulującej relacje między Londynem a Brukselą po brexicie, a zgodnie z orzeczeniem TSUE Londyn może przed 29 marca jednostronnie zmienić zdanie co do wyjścia z Unii i zdecydować o pozostaniu we Wspólnocie.