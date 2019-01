Gary Lineker pokazał brexit za pomocą niecodziennego gola

Słynny angielski piłkarz Gary Lineker, który obecnie jest komentatorem sportowym, na Twitterze odpowiedział swoim krytykom, domagającym się, by wypowiadał się o piłce, a nie o polityce, zamieszczając film z niezwykłym golem, który - jak dodał - jest symbolem brexitu.

Lineker, który nie ukrywa, że jest zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w UE, przez zwolenników brexitu jest krytykowany za to, iż wypowiada się na tematy polityczne, chociaż nie ma do tego kompetencji i powinien skupić się na pisaniu o piłce nożnej.

Lineker postanowił odpowiedzieć swoim krytykom, udostępniając na Twitterze nagranie z bramką zdobytą w meczu włoskiej Serie B i opisem: "Trzymając się piłki: oto brexit w postaci gola".

Bramka przedstawiona przez Linekera to kuriozalny gol samobójczy autorstwa bramkarza włoskiego Ascoli w meczu Serie B z Palermo (w rozgrywanym 27 grudnia meczu drużyna z Sycylii wygrała 3:0, jednego z goli strzelił grający w Palermo Polak, Przemysław Szymiński).

Bramkarz Filippo Perucchini, po zagraniu piłki od swojego obrońcy, próbował wdać się w drybling z atakującym go napastnikiem Palermo. Zrobił to jednak tak nieudolnie, że dosłownie wbiegł z piłką do własnej bramki.

Sticking to football: here’s Brexit in a goal. https://t.co/Aubth3XGqW — Gary Lineker (@GaryLineker) December 29, 2018

Wielka Brytania formalnie opuści UE 29 marca 2019 roku. Mimo że do brexitu pozostały niecałe trzy miesiące Izba Gmin jak dotąd nie przyjęła wynegocjowanego przez Theresę May porozumienia regulującego relacje Londynu z Brukselą po brexicie. Jeśli Izba Gmin odrzuci to porozumienie, może dojść do tzw. twardego brexitu, czyli zerwania przez Wielką Brytanię praktycznie wszystkich więzi z UE. To z kolei - jak alarmują ekonomiści - może doprowadzić do recesji na Wyspach.