Premier Irlandii: Przygotowujemy się na brexit bez umowy

Premier Irlandii Leo Varadkar oświadczył, że UE nie zaakceptuje "wyjaśnień" czy "dodatkowych gwarancji" w związku z wynegocjowaną przez Theresę May umową ws. relacji między Londynem a Brukselą po brexicie, które podważałyby "ducha porozumienia" lub "sprawiały, że jakaś jego część byłaby niemożliwa do zrealizowania".

Zaakceptowane przez Radę Europejską porozumienie ws. warunków brexitu nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Izbę Gmin. Wobec braku większości popierającej porozumienie, Theresa May przełożyła zaplanowane na pierwszą połowę grudnia głosowanie w Izbie Gmin i obecnie próbuje uzyskać od Brukseli "dodatkowe gwarancje" dotyczące tych fragmentów porozumienia, które budzą niepokój brytyjskich parlamentarzystów.

May domaga się dodatkowych gwarancji dotyczących tymczasowości rozwiązania dotyczącego tzw. backstopu - czyli tymczasowego pozostania Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE, aby uniknąć powstania regularnej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Krytycy porozumienia w partii May wskazują, że takie "tymczasowe" rozwiązanie może okazać się trwałe.

- Chcemy dać gwarancje, złożyć wyjaśnienia, ale musimy wiedzieć czego chce brytyjski parlament - podkreślił Varadkar.

- Oni muszą zrozumieć, że nie będzie wyjaśnień, gwarancji ani doprecyzowania (treści umowy), które będzie stało w sprzeczności albo uczyni niewykonalną jakąś część porozumienia - dodał.

Varadkar podkreślił, że w czwartek rozmawiał długo z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i obydwoje zgodzili się, że to Wielka Brytania musi przedstawić sposób na wyjście z impasu w związku z umową ws. brexitu.

Premier Irlandii nie chciał spekulować, czy możliwe jest, iż dojdzie do tzw. twardego brexitu, ale dodał, że jego rząd przygotowuje się do takiego rozwiązania równie poważnie, jak do tego, że Wielka Brytania opuści UE na warunkach wynegocjowanych przez May.