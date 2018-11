Brexit: Tusk informuje o zgodzie w sprawie przyszłych relacji UE - Wielka Brytania

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że szef Komisji Europejskiej Jean Claude-Juncker poinformował o go osiągniętym porozumieniu między negocjatorami Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Tusk dodał, że treść dokumentu przesłał już do 27 państw członkowskich. Na niedzielnym szczycie w Brukseli dokument ma być zatwierdzony przez szefów państw członkowskich.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.