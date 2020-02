Tyson Fury pokonał Deontaya Wildera

Trzy pozostałe pasy (IBF, WBA, WBO) ma złoty medalista igrzysk w Londynie (2012), jego rodak Anthony Joshua. To pierwszy taki przypadek w historii boksu zawodowego, że najważniejsze tytuły w królewskiej kategorii należą do Brytyjczyków. Ameryka nie ma żadnego pasa, Wilder był ostatnim mistrzem.

A jeszcze w grudniu te trzy pasy, z których teraz znów cieszy się Joshua, należały do Andy'ego Ruiza Jr., Amerykanina meksykańskiego pochodzenia. W rewanżu w Arabii Saudyjskiej Joshua stanął jednak na wysokości zadania, wytrzymał presję, wygrał z Ruizem i może teraz śmiało myśleć o unifikacyjnym boju z Furym. Najpierw jednak musi się zmierzyć z Bułgarem Kubratem Pulewem w obronie pasa IBF.

Sytuacja w wadze ciężkiej robi się bardzo ciekawa. Czasy nudnego panowania ukraińskich braci Kliczków należą do przeszłości. Pierwszym, który dokonał wyłomu, był Wilder, ale zdobyty w styczniu 2015 roku pas WBC właśnie stracił. Nie można jednak wykluczyć, że kiedyś go odzyska. Zgodnie z kontraktem do niego należy decyzja, czy zechce trzeciej walki z Furym. Na jej podjęcie ma 30 dni.