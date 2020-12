Singapur otwiera się na biznes. Kwarantanna nie jest konieczna

Zdaniem przedstawicieli największego singapurskiego funduszu inwestycyjnego Temasek takie rozwiązanie choć trochę ułatwi prowadzenie biznesu w czasach światowej pandemii. —Idealnie byłoby, gdyby wszyscy mogli się poruszać bez jakichkolwiek ograniczeń, robić co im się podoba i spędzać czas, gdzie tylko by chcieli. Ale skoro nie jest to na razie możliwe, to Connect@Changi jest dobrym rozwiązaniem w czasach, kiedy staramy się pozbyć wirusa. Możemy uznać, że jest to początek ożywienia w podróżach lotniczych i w singapurskiej branży hotelowej — mówił z rozmowie z „New Strait Times" Alan Thompson, dyrektor generalny Temaska.