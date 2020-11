Dostawy nie uratują restauracji. Bez pomocy upadną

W Polsce od tygodnia można zamawiać tylko na wynos lub z dostawą do domu, co dla restauracji oznacza spadek obrotów nawet o 80–90 proc. Wiele zupełnie się zamknęło, nie prowadząc dostaw, jednak niektóre luksusowe restauracje, jak warszawskie NOBU, uruchomiły teraz taką opcję.

Fatalne nastroje

Podobnie widzi to firma Stava, zajmująca się obsługą dostaw. – Zauważamy znaczący wzrost zainteresowania ze strony restauracji – codziennie uruchamiamy wiele nowych lokali. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę zamówień tydzień do tygodnia, to ten wzrost jest, ale niewielki – dosłownie kilkuprocentowy – mówi jej prezes Paweł Aksamit. – Wiele lokali dopiero organizuje dowozy, przyłączają się do różnych akcji jak WspieramZamawiam czy Knajp.pl albo zwracają się do nas o uruchomienie dowozów i zamówień z własnej strony czy Facebooka – dodaje. Stava obserwuje też lawinowo rosnące zainteresowanie dowozami zakupów. – Sieci handlowe i niezależne sklepy zgłaszają się do nas, żeby w kilka dni uruchomić im dostawy – mówi Paweł Aksamit.