Rząd udaje wsparcie dla gastronomii

Rząd ogłosił zapowiadany program wsparcia dla gastronomii, ale trudno powiedzieć, by spełnił oczekiwania sektora najpierw uderzonego wiosennym lockdownem, a teraz ponownie zamkniętym, na razie na dwa tygodnie.

Groszowe wsparcie

Chodzi m.in. o zwolnienie ze składek ZUS za listopad, postojowe i bezzwrotne dotacje 5 tys. zł. Dotyczy to firm, których przychody zmniejszyły się o 40 proc. rok do roku. Premier zaznaczył, że pomoc dotyczy tylko listopada, ale może zostać rozszerzona. –Wartość wsparcia to 1,8 mld zł, dotyczy ponad 170 tys. firm zatrudniających prawie 400 tys. osób – mówił premier Mateusz Morawiecki.