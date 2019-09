Arabia Saudyjska zaprasza turystów. Po raz pierwszy w historii

Władze Arabii Saudyjskiej przewidują, że do 2020 roku nastąpi wzrost dochodów z turystyki z 27,9 mld dolarów do 46,6 mld dolarów. Nad Morzem Czerwonym już trwają prace nad budową 50 luksusowych hoteli z kąpieliskami dla turystów.

Saudyjski minister ds. turystyki Ahmad al-Khateeb uważa, że to historyczny moment dla kraju. Dotychczas wizy wjazdowe do Arabii Saudyjskiej dostawali wyłącznie pielgrzymi udający się do Mekki i Medyny, biznesmeni i osoby przyjeżdżające do pracy na kontrakty, a także uczestników imprez sportowych lub koncertów.