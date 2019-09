Na wakacje na Bali? Zapraszamy, ale tylko po ślubie

Indonezyjczycy w tym tygodniu będą głosować nad zmianami w kodeksie karnym. Jeśli zmiany przejdą, co przy rosnących od kilku lat wpływach islamistów jest bardzo prawdopodobne, wspólne zamieszkanie w pokoju par bez obrączek będzie równoznaczne z obrazą religii, państwa i prezydenta. Osobom, które nie zastosują się do nowych poprawek w kodeksie grozi sześć miesięcy więzienia, bądź kara chłosty i grzywna w o równowartości 710 dolarów, co stanowi trzy średnie miesięczne pensje w tym kraju.

