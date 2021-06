Biegli rewidenci częściej biją na alarm

W tym roku PKB może urosnąć w tempie ponad 4 proc. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa nie odczuwają pandemicznych zawirowań. W 2020 r. mocno rzutowały one na wyniki finansowe oraz kondycję przedsiębiorstw. Dobrze obrazują to dane z najnowszego raportu firmy Grant Thornton. Wynika z niego jasno, że audytorzy znacznie częściej zgłaszali uwagi do sprawozdań finansowych badanych spółek.

Poniżej dalsza część artykułu