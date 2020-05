Wielki powrót jedzenia w samochodach

– Usługę kierujemy do osób, które nie mają czasu na odbiór osobisty, wejście do lokalu. Przemieszczają się po mieście lub wracają do domu po pracy i chcą szybko zjeść ulubionego burgera. Ze względu na to, że obecnie nie możemy oferować konsumpcji na miejscu, staramy się zrobić wszystko, aby nasi stali klienci nie musieli rezygnować z naszych burgerów. Oczywiście tym samym liczmy na to, że nowa usługa pomoże nam finansowo przetrwać ten trudny czas dla całej branży gastronomicznej – mówi Krzysztof Kołaszewski, współzałożyciel sieci Bobby Burger.