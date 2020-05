Biznes stoi, prezesi państwowych spółek tracą pracę

Do tego wzrostu przyczyniła się ogłoszona w środę tuż po północy zmiana na czele zarządu Alior Banku. Ze stanowiska prezesa zrezygnował tam Krzysztof Bachta, a jego miejsce zajęła Iwona Duda, która ostatnio była doradcą prezesa NBP. Nagła dymisja Bachty, który zarządzał Alior Bankiem zaledwie półtora roku (od jesieni 2018 r.), to kolejna w czasie pandemii zmiana na czele dużej firmy nadzorowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

– Dymisje prezesów spółek Skarbu Państwa nie są dobrowolnymi rezygnacjami. Pomimo pandemii państwowe młyny cały czas mielą, i to nie zboże, lecz często plewy – komentuje Andrzej Nartowski, ekspert ładu korporacyjnego, który w styczniu prognozował, że w 2020 r. spółki Skarbu Państwa pod nadzorem nowego Ministerstwa Aktywów Państwowych znów przyspieszą karuzelę prezesów na GPW. – Przecież MAP zostało powołane po to, by zrobić nowe porządki – zaznacza Nartowski. Według niego niepokojące są zmiany w bankach, które i tak są dzisiaj w trudnej sytuacji, m.in. przez kurczące się wskutek pandemii zdolności kredytowe Polaków. – Teraz powinniśmy wzmacniać zaufanie do systemu bankowego, zamiast obniżać je, burząc struktury zarządcze przez nocne zmiany prezesów – dodaje Nartowski, przypominając, że kwietniowa wymiana szefa Pekao SA, gdy po pięciu miesiącach w fotelu prezesa nagle rezygnację złożył Marek Lusztyn, także odbyła się nocą.