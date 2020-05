Philips dostarczy respiratory do unijnych szpitali

Na początku kwietnia Philips zawarł podobną umowę ze Stanami na sprzedaż do końca roku 43 tys. szpitalnych respiratorów za 647 mln dolarów. Później Donald Trump powiedział, że jego kraj kupił tyle tych aparatów, że wyśle niektóre do krajów potrzebujących ich bardziej.

Respiratory okazały się najważniejsze we wspieraniu oddychania chorych na COVID-19, ale wiele szpitali nie miało ich dość, gdy doszło do pandemii w marcu i kwietniu. Mimo starań Unii o skoordynowane działania kraje członkowskie kupowały często na własną rękę respiratory i inne ważne wyposażenie. Niektóre wstrzymały nawet eksport sprzętu medycznego i leków do sąsiadów.