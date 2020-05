W maju w hotelach jeszcze będzie tanio

Tańsza jesień

Wyjazdy zagraniczne są na razie wstrzymane i nie wiadomo, kiedy zostaną otwarte granice, uruchomiony transport lotniczy i autokarowy, a to kluczowa dla biur podróży informacja. Na poziomie Unii Europejskiej dyskutowane jest zharmonizowane poluzowanie tych obostrzeń, ale żadnych konkretów nie ma. Wielcy touroperatorzy wnioskują o utworzenie korytarzy drogowych i mostów powietrznych do kurortów wypoczynkowych. Gdyby takie pomysły się zrealizowały, najszybciej ruszy sprzedaż ofert z dojazdem własnym. Dla polskich turystów alternatywą dla wypoczynku krajowego mogłaby być np. Chorwacja, gdzie ceny pobytu z dojazdem własnym są zbliżone do polskich ośrodków. Hotel z wyżywieniem w formie śniadań i obiadokolacji to koszt ok. 600–700 zł za tydzień we wrześniu i ok. 1000–1300 zł w sierpniu. Wszystko jednak zależy od decyzji o otwarciu granic przez Polskę i państwa tranzytowe.