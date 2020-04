Wyniki Forte pod wpływem Covid-19

Wyniki Forte za I kwartał 2020 r. zostały zachwiane przez negatywny wpływ pandemii, która w II połowie marca uniemożliwiła normalne funkcjonowanie grupy. Według szacunkowych danych zysk operacyjny grupy wyniósł 27 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o 8 proc., do 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 276 mln zł i były o 14 proc. niższe niż rok wcześniej. Za 16 mln zł przychodów w I kwartale odpowiadała sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie. W analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż ta wyniosła 12 mln zł.

Rozszerzająca się epidemia koronawirusa Covid-19 spowodowała ogromne utrudnienia w handlu, w wyniku czego popyt w Europie niemal całkowicie zamarł. To przełożyło się na drastyczny spadek zamówień. Dlatego w marcu zarząd Forte zdecydował czasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych w dniach od 24 marca do 6 kwietnia br., by wydłużyć ten okres do końca kwietnia.