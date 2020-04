Biznes hurtowo robi zakupy dla szpitali

Do tego grona dołączyły spółki kolejowe. Polskie Koleje Państwowe zmniejszyły o 80 proc. czynsz swoim najemcom, którzy dziś nie mogą prowadzić działalności. Do końca kwietnia spółka nie będzie też pobierała pełnej opłaty za dostęp do infrastruktury, tzw. opłaty dworcowej. Podobne kroki zapowiedziały PKP Polskie Linie Kolejowe wobec najemców na dworcach. W tym czasie przewoźnicy kolejowi zostaną obciążeni tylko za faktyczne zatrzymania pociągów. – Na bieżąco współpracujemy z przewoźnikami pasażerskimi i towarowymi. To solidarna pomoc i ulgi w opłatach w sytuacji ograniczeń w przewozach spowodowanych skutkami epidemii – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. Do odwołania spółka zawiesiła obciążanie przewoźników pasażerskich i towarowych opłatami rezerwacyjnymi z tytułu rezygnacji z trasy, przewoźnicy nie będą też obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym lub z większą masą, niż wynika to z rozkładu jazdy.