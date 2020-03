Grzegorz Hajdarowicz: Koronawirus: Nikt nie chce słyszeć prawdy?

Mówienie oczywistości, takiej prawdy szczerej do bólu łatwe nie jest, bo zazwyczaj mało kto chce tego słuchać. Przed tygodniem napisałem tekst na stronę rp.pl, który najprawdopodobniej przeczytało około pół miliona osób, jeśli nie więcej. To dowód, że dotknąłem sprawy fundamentalnie ważnej.

Jako wydawca i przedsiębiorca czułem się w obowiązku wobec siebie, mojej rodziny, przyjaciół, ale też wobec zupełnie mi nieznanych współobywateli napisać to co myślę i czuję, mimo, że odbiega to daleko od ogólnie przyjmowanych poglądów. Nie mogłem się pogodzić z myślą, że kiedyś w przyszłości będę musiał postawić sobie zarzut: wiedziałeś co się wydarzy i z nikim tą wiedzą się nie podzieliłeś! Oczywiście zrobiłem to z pełnym przekonaniem i z jakąś nutką wiary, że może ktoś mnie usłyszy, może myśli podobnie, może nie wszystko stracone.

Respons był nieoczekiwany: przekonałem się, że wielu myśli jak ja. Niezliczone smsy, komentarze, uwagi na forach, nawet tych najbardziej mi wrogich były dowodem wagi merytorycznych argumentów. Co więcej, pojawiły się głosy innych autorytetów, inspirowanych bądź nie moim tekstem. To nieistotne, ważne, ze pojawił się mocny głos sprzeciwu wobec histerycznej, nieadekwatnej do sytuacji samobójczej paniki. We wtorek wieczorem właśnie w tym tonie i posługując się tymi samymi argumentami przemówił w orędziu do narodu prezydent bliskiej mi Brazylii Jair Bolsonaro.

To buduje i daje nadzieję, bardzo ważną w tych trudnych czasach. Czasach zdominowanych przez populizm, rzekomy humanizm i zwykły paniczny strach. Z pominięciem niewygodnej statystyki np. śmiertelności wskutek chorób cywilizacyjnych, czy wypadków samochodowych. Uznaje się je za normę, tak jak nie wsłuchuje z uwagą w podnoszone coraz częściej przez młodzież, czy ekologów apele o czyste powietrze i nie zaśmiecanie planety. Daje się szerokie pole i forsuje cywilizacyjną histerię!

W Polsce rząd, wobec braku doświadczeń idzie na łatwiznę, zamyka kraj, opozycja zupełnie się pogubiła, wręcz zniknęła, nie ma nic do zaproponowania, braki intelektualne? Przedsiębiorcy głowią się jak się uratować bez pieniędzy bo skromna pomoc od rządu będzie mało zauważalna. Ktoś to rozumie? Ludzie kultury nawołują do domowych ewentów, żeby umilić czas w kwarantannie, brak wyobraźni? Rzesza pracowników wierzy albo w Boga, albo rządową pomoc +, albo w jedno lub drugie. Liczą na cuda? Oczywiście towarzyszą temu bajki o szczepionce i lekarstwie, że zaraz będzie, za chwile. Kataklizm zmierza wielkimi krokami. Jak na Titanicu, a orkiestra gra. Kilku krzyczy, wszyscy głusi...

Ale teraz konstruktywnie, przecież to najważniejsze. Co, według mnie, przedsiębiorcy z 36-letnim stażem w biznesie trzeba zrobić:

• najpóźniej od 14 kwietnia uruchomić część aktywności publicznej, w tym szkoły, zakłady pracy 3-4 dni w tygodniu, reszta zdalnie, osoby 70+ i chore przewlekłe poddać kwarantannie domowej do unormowania się sytuacji, a w sytuacji dalszej walki z epidemią zapewnić im socjalne wsparcie,

• otworzyć granice z zastrzeżeniem badania 100 proc. osób je przekraczających.

• uruchomić połączenia ze światem, minimum 1 - 2 raz w tygodniu, testować 100 proc. przyjeżdżających i wsiadających do pojazdów.

Opóźnienie tej daty choćby o tydzień, to co najmniej 6 miesięcy dodatkowego demolowania gospodarki.

Rząd musi zarazem przygotować i wprowadzić naprawczy program gospodarczy na lata 2020-2023 (tak na ponad trzy i pół roku, nie na 3 miesiące) mający na celu uratowanie firm i miejsc pracy polegający między innymi na: • zawieszeniu poboru podatków dochodowych i ZUS na okres do końca 2020 roku,

• zwrocie VAT w 14 dni co najmniej do końca 2021 roku,

• ustaleniu reguły, że kredytobiorca i emitent obligacji ma prawo do odroczenia o 1 rok spłaty pod warunkiem obsługi odsetek.

• Zawieszeniu kodeksu pracy.

• Zmniejszeniu wymiaru urlopu w 2020 i 2021 o połowę.

• Zawieszeniu programu 500+ w kolejnych latach programu, przy utrzymaniu pomocy socjalnej dla osób zagrożonych skrajnym ubóstwem.

• Zawieszeniu programu 13 emerytury.

• Pełne wyrównanie wieku emerytalnego z uwzględnieniem służb mundurowych.

• Podjęciu zobowiązania przez rząd o wstrzymaniu wykupywaniu/nacjonalizacji przedsiębiorstw prywatnych, aby stworzyć stabilność dla działalności gospodarczej.

• Automatycznym przedłużeniu wiz obcokrajowcom o 12 miesięcy, szczególnie pracownikom ze wschodu.

• Wsparcie rozwoju prywatnej służby zdrowia przez zwolnienie z podatków w czasie trwania programu, a potem poprzez trwałe obniżenie im wymiaru podatków do 50 proc.

• Zawieszeniu na 1 rok, do końca kwietni 2021 eventów, koncertów i imprez masowych. Firmy eventowe i artyści powinni być po tym okresie zwolnieni na okres programu z płacenia podatków dochodowych.

• Wprowadzeniu ostrych norm ograniczających zanieczyszczanie środowiska i wprowadzenie obowiązkowej segregacji śmieci - czysty kraj to lepsze zdrowie jego obywateli.

Musimy żyć, pracować i iść do przodu, dla siebie, naszych dzieci, dla naszego kraju i naszej planety. Pytanie czy ktoś ten apel usłyszy? Czy zostanie usłyszany dopiero wtedy, kiedy wydarzy się gospodarcza katastrofa, będziemy mieli na głowie 6 milionów bezrobotnych, a chleb po 10 tysięcy złotych, na ulicach przestępców i anarchię.

Niestety, kiedy nastąpi apokalipsa na wprowadzenie tych zmian może być za późno.