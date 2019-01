Robert De Niro otwiera ze wspólnikami luksusowy hotel w Warszawie

Znany hollywoodzki aktor Robert De Niro wraz ze wspólnikami Nobu Matsuhisą i Meirem Teperem otwierają w Warszawie luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel oraz słynną restaurację Nobu.

Nobu Matsuhisa, to znany szef kuchni i właściciel sieci restauracji Nobu, a Meir Teper to producent filmowy i partner biznesowy De Niro. Razem tworzą Nobu Hospitality - światową markę znaną z lifestylowych hoteli i oryginalnych restauracji.

Historia marki Nobu zaczęła się pod koniec lat 80. w Los Angeles, kiedy Robert De Niro wszedł do restauracji należącej do Nobu Matsuhisy, kucharza słynącego z kuchni fusion łączącej dania japońskie z peruwiańskimi składnikami. Kilka lat później, wraz z Meirem Teperem, otworzyli swoją pierwszą restaurację Nobu na Manhattanie. Obecnie marka Nobu to sieć 40 restauracji na pięciu kontynentach, które rocznie odwiedza 3 mln gości. Popularność zawdzięczają wyjątkowej atmosferze, doskonałym daniom i znakomitej obsłudze.

Nowy, pięciogwiazdkowy hotel Warszawy powstanie w miejscu dotychczasowego Hotelu Rialto przy ulicy Wilczej 7, którego właścicielem jest Tacit Investment. Istotnym elementem jest nowa część powstająca przy ulicy Wilczej, zaprojektowana przez Medusa Group, która wraz z kalifornijskim studiem PCH tworzy też projekt wnętrz hotelu. Obecnie trwa rozbudowa obiektu.

Warszawski hotel Nobu - pierwszy w tej części Europy - zacznie przyjmować gości już na początku 2020 roku. Będzie w nim 120 pokojów, sale konferencyjne i bankietowe, strefa fitness i oczywiście restauracja Nobu. Wartość projektu wynosi 100 mln złotych. Nobu Hospitality będzie operatorem hotelu, którego inwestorem jest Tacit Investment.

Pierwszy butikowy hotel Nobu otwarto w 2013 roku w Caesars Palace w Las Vegas. Hoteli pod marką Nobu jest 17 i znajdują się m.in. w Manili, Miami, Londynie, w Marbelli, Rijadzie, Chicago, Toronto, Sao Paulo i Tel Awiwie.