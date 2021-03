Lego ma powodzenie w czasie pandemii. Sprzedaż wystrzeliła

- To naprawdę wynik ogromnego wysiłku całej organizacji, a zwłaszcza wszystkich rzeczy, z którymi musieliśmy sobie radzić przez cały rok – stwierdził w rozmowie z CNBC prezes Lego Niels Christiansen.

Faktycznie, pandemiczny rok nie był dla Lego łatwy. W związku z obostrzeniami firma musiała zamknąć fabryki w Meksyku i Chinach, a także czasowo zamykać sklepy w wielu miejscach świata. Do tego rosły koszty transportu, a co za tym idzie dystrybucji. To wszystko nie przeszkodziło jednak w zwiększeniu przychodów w stosunku do 2019 roku o 13 procent do 43,7 miliardów duńskich koron (6,99 mld dolarów).

Z badań zachowania klientów prowadzonych przez Lego wynika, że pandemia zachęciła klientów do kupowania większej liczby zestawów.