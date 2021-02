Szef KPMG odchodzi, bo kazał pracownikom „nie narzekać”

- Nieświadome uprzedzenia to absolutne bzdury powtarzane od lat. Nie ma czegoś takiego, jak nieświadome uprzedzenia. Nie kupuję tego, bo po żadnym szkoleniu związanym z nieświadomymi uprzedzeniami nic się nigdy nie poprawiło. Więc jeśli ci na tym nie zależy, to w ogóle się nie zmienisz - stwierdził.

Jego słowa wywołały ogromne oburzenie ze strony pracowników, którzy krytykowali go w komentarzach zamieszczanych pod wideokonferencją. Michael przeprosił za swój niefortunny dobór słów już w czasie spotkania, a potem wysłał do pracowników oficjalnego e-maila z przeprosinami. To jednak nie wystarczyło, by uspokoić pracowników, którzy zamieścili nagrania z wypowiedziami szefa w internecie. Firma wszczęła wewnętrze śledztwo w sprawie jego wypowiedzi, a kontrowersyjny szef został na ten czas odsunięty tymczasowo od obowiązków. Ostatecznie Michael ogłosił w piątek, że ustępuje ze stanowiska.